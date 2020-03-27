Москва, , 16:52 — REGNUM Легче перенести изоляцию в четырех стенах во время эпидемии коронавируса любителям путешествий помогут многочисленные онлайн-ресурсы

Фаворитами тут, безусловно, являются Google Maps и Яндекс.Карты. Можно «отправиться» в любую точку земного шара, «прогуляться» по улицам городов и осмотреть достопримечательности. Для тех же, кто хочет внести в виртуальные путешествия элемент неожиданности и волшебства, придуман сервис The Secret Door. Кликнув на изображение старинной двери, можно случайным образом оказаться где угодно — от Колизея до заповедника японских снежных обезьян или кондитерской лавки где-то в Германии. Осмотреть эти места подробно можно при помощи возможностей, предоставляемых теми же картами Google.

Есть у Google и приложение просмотра улиц для Android и IPhone, где можно не только насладиться панорамами, созданными самим сервисом и его пользователями, но и создать собственную, пользуясь инструкциями приложения.

Сайт 360cities.net содержит грандиозную коллекцию панорам разных живописных мест по всему миру. Можно выбрать любую из них на карте и тут же начать свое путешествие. А если на Земле стало слишком скучно, то можно прогуляться по Марсу!

Российский сайт Air Pano дает возможность как осмотреть прекраснейшие города и другие живописные места мира с птичьего полета, так и ощутить полный эффект присутствия, побывав, к примеру, на карнавале в Венеции при помощи интерактивной видеопанорамы.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей с целью затормозить распространение нового коронавируса COVID-19. Большинство увеселительных мероприятий отменены, а гражданам настоятельно рекомендуется провести эти дни дома.