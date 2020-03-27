Рига, , 16:50 — REGNUM В дальнейшем жители Латвии будут получать информацию о негативных результатах анализов на COVID-19 через систему Е-здоровье. Об этом, как пишет портал LSM, заявила представитель Национальной службы здоровья (NVD) Синтия Гулбе.

По ее словам, с теми, кто сдаст позитивный тест, будут связываться специалисты Центра по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

Гулбе отметила, что новый порядок получения информации поможет медикам целенаправленно работать только с заболевшими COVID-19 и высвободит необходимые для этого человеческие ресурсы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.