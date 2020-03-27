Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыты смотровые залы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

Посетителей предупредили о закрытии слоновника, носорожника, аквариума, террариума, экзотариума, лемурятника, а также залов «Животные Африки» и «Галерея приматов». При этом с приходом тёплой погоды обитатели зоопарка, живущие в открытых вольерах, всё чаще проводят время на открытом воздухе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса ужесточены меры борьбы с инфекцией. В частности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа кружков и секций.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса ростовские перевозчики сократят подвижной состав