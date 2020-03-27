Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире к настоящему моменту превысило 550 тыс. человек, следует из отчета мониторингового центра Университета Джона Хопкинса.

По данным центра, число погибших от COVID-19 во всех странах мира приближается к 25 тыс. и составляет 24 906 человек.

Наибольшее число погибших от коронавируса, 8215 — в Италии. В Испании — 4858 погибших. В Китае от заболевания погибли 3296 человек.

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