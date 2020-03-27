Москва, , 16:46 — REGNUM Приём обращений от граждан уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова будет проводить в интернете, написала она 27 марта в Instagram.

Обращения российские граждане могут отправлять Москальковой в её Instagram. Это сделано из-за временного прекращенич личного приёма в аппарате уполномоченного на фоне пандемии.

Москалькова «Теперь каждый гражданин может лично обратиться ко мне в директ».

Чтобы обращение было принято, нужно написать заявление на имя Москальковой и приложить все имеющиеся документы.

Напомним, российский президент объявил нерабочей следующую неделю в рамках противодействия распространению коронавируса нового типа. В РФ число заражённых достигло 1036, три летальных исхода.

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