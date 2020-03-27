Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Заражённую коронавирусом пожилую женщину перевели в реанимационное отделение больницы № 40 Екатеринбурга. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У 75-летней пенсионерки было тяжелое состояние, после чего оно улучшилось до состояния средней тяжести. К аппарату искусственной вентиляции лёгких заражённую подключать не стали, содержание кислорода в крови у пациентки в норме.

«Её переместили в реанимацию», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе — 20 заболевших COVID-19. Все больные госпитализированы в больницу № 40 Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге