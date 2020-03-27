Москва, , 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля. Об этом в ходе брифинга в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом заявил глава компании Максим Акимов.

«С понедельника по среду отделения, не работающие в круглосуточном режиме, та их часть отделений, которая работает с клиентами, — она будет закрыта», — сказал Акимов.

По его словам, руководство «Почты России» пошло на этот шаг в целях минимизации посещения отделений в нерабочую неделю.

Вместе с тем, Акимов подчеркнул, что «Почта России» обеспечит полную и своевременную доставку пенсионных выплат тем категориям граждан, кто получает их на дому.