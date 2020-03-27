Владикавказ, , 16:41 — REGNUM Дети, находившиеся в детских оздоровительных учреждениях Северной Осетии, отправлены по домам. Об этом сообщила 26 марта в ходе брифинга первый замминистра труда и социального развития республики Анджела Мамаева.

Всего в санаториях находилось более 200 человек. Ранее планировалось, что «деятельность этих учреждений приостановят сразу после окончания потоков», говорится в сообщении на странице минтруда в соцсети инстаграм. Однако в ходе брифинга в правительстве республики было сказано, что детей отправят по домам в тот же день.

Как сообщают в минздраве Северной Осетии, на 27 марта в регионе нет ни одного выявленного факта заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 613 человек.

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