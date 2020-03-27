Москва, , 16:40 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует принимать граждан через свой аккаунт в Instagram. Соответствующее заявление она сделала в этой соцсети.

«Теперь каждый гражданин может лично обратиться ко мне в директ», — отметила Москалькова.

Она отметила, что данная мера связана со временным прекращением личного приёма граждан в аппарате.

Москалькова подчеркнула, что для приёма гражданин должен написать запрос на имя омбудсмена и приложить все необходимые документы.