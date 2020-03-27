Тбилиси, , 16:39 — REGNUM В Грузии создают так называемые температурные центры, куда смогут обращаться все пациенты с повышенной температурой тела. Соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по превенции коронавируса под руководством премьер-министра Грузии 27 марта.

Как сообщила на брифинге после окончания заседания министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, в настоящее время составляется список таких центров и в ближайшее время он будет опубликован на специальном сайте по борьбе с коронавирусом www.stopcov.ge и на сайте минздрава Грузии www.stopcov.ge.

По ее же информации, клиники под температурные центры уже выделены в регионе Кахети, а в данный момент идет работа над мобилизацией клиник в Квемо Картли. Поэтапно сеть температурных центров начнет функционировать и в других регионах страны.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.