Москва, , 16:38 — REGNUM В Москве из-за опасности распространения коронавируса прием граждан по вопросам миграции в помещениях многофункциональных центров временно будет осуществляться только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Записаться на прием можно будет через портал mos.ru.

Также в ведомстве уточнили, что прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросу продления срока временного пребывания на территории РФ также будет осуществляться по предварительной записи по телефону единой справочной службы.