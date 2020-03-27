Тбилиси, , 16:37 — REGNUM

Гражданам Грузии предлагают сделать тест на коронавирус с вызовом бригады специалистов на дом. О подобной услуге на своей странице в соцсети Facebook сообщила гражданам частная фирма скорой помощи под названием Центр катастрофы. Стоит такая услуга 150 лари. А ответ обещают дать в течение 15 минут. В сообщении также говорится, что тесты, которые компания использует для проверки наличия коронавируса, аккредитованы и перепроверены соответствующей службой минздрава.

Подобная информация вызвала среди населения неоднозначное отношение, так как со стороны представителей минздрава неоднократно звучали предупреждения о возможных некачественных тестах и призывы доверять только тестированию, проводимому специалистами лаборатории имени Лугара.

Вопрос о тестах за 150 лари был задан и министру беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерине Тикарадзе. Она ответила, что компания, которая распространила эту информацию, действительно была аккредитована Агентством государственного регулирования медицинской деятельности при минздраве и в числе 3 других компаний имеет право на добровольное тестирование населения.

Что касается цены, Тикарадзе пояснила, что в настоящее время министерство работает над вопросом установления цены этой процедуры с учетом рыночной стоимости тестов и вскоре сообщит обществу свое решение.

Сама компания после появления возмущенных откликов на ее инициативу сделала еще одну публикацию на своей странице и пояснила, что желающие пройти бесплатное тестирование могут обратиться в лабораторию Лугара.

Отметим, что в государственной лаборатории проводят бесплатное тестирование на коронавирус только тех пациентов, которые имели историю путешествия за границей либо контактов с уже зараженными вирусом лицами. Поэтому обращающимся к ним «с улицы» остальным гражданам с подозрительными симптомами настоятельно рекомендуют пройти все предусмотренные специальным протоколом ступени и начать с простого обращения к своему семейному врачу. И только если тот сочтет необходимым дополнительное обследование, пройти его в той или иной амбулатории или стационаре.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.