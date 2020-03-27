Белгород, , 16:38 — REGNUM В целях усиления мер борьбы с новой коронавирусной инфекцией расширен список мест, закрытых для посещения с 28 марта по 5 апреля в Белгородской области. Соответствующее постановление подписал 27 марта глава региона Евгений Савченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временно прекратят работу ночные клубы, кинотеатры и кинозалы, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей, досуговые заведения. Предприятия общественного питания могут работать только в режиме дистанционной торговли. До 1 июня, как и по всей России, прекратят свою деятельность объекты массового отдыха, расположенные в курортах регионального и местного значения.

Ранее в регионе закрыли все детские кружки и секции.