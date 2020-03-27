Тбилиси, , 16:35 — REGNUM Тесты на которавирус, которые Грузии поставила китайская компания, оказались бракованными, и компания обратилась к Грузии с нотой и потребовала возврата этих тестов. Об этом на брифинге 27 марта сообщила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

«Компания «Биос», которая отличается высоким чувством ответственности, опубликовала ноту и сама отозвала свою продукцию во всех рынков, куда она ее поставила. У Грузии был заключен договор с этой компанией, но хочу успокоить общественность: в лаборатории Лугара этих тестов сейчас нет. Кроме того, все тесты, которые поступают на территорию Грузии, первоначально проходят этап наблюдения в лаборатории Лугара, после чего применяются для тестирования населения», — заявила министр.

Грузия должна была закупить у этой компании около 200 тысяч быстрых тестов на коронавирус и еще 400 тысяч тестов ей обещала подарить Южная Корея.

По информации Екатерины Тикарадзе, в настоящее время Грузия ведет переговоры с другой компанией, у которой на начальном этапе закупит 2000 тестов, понаблюдает за их действием, и если тестирование будет удовлетворительным, закажет более крупную партию.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.