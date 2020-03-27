Орел, , 16:35 — REGNUM Меры, о которых в обращении к жителям России 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин, могут оказаться только первым шагом, подготовкой к более серьёзным мерам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

«Очень хотелось бы надеяться, что россияне услышат президента и будут оставаться дома. Это то, что действительно сегодня необходимо. Но суровая реальность такова, что многих людей нужда и страх потерять работу будет выгонять из дома. Могут ли предложенные в обращении меры существенно защитить работодателей от разорения в условиях многодневных оплачиваемых выходных? Все мы понимаем, что может потребоваться более длительный карантин, причем именно карантин, а не каникулы», — отметил Руслан Перелыгин.

Например в Орле, отметил депутат, власти уже сообщили, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме (в ряде регионов приняты решения о существенном сокращении подвижного состава — прим. ИА REGNUM).

«Останутся ли люди дома, или наших врачей будет ждать судьба итальянских медиков? Что может гарантировать полноценный карантин сегодня? Только реальные меры поддержки и граждан, и работодателей. Именно сегодня надо подключить для этого резервы», — считает Руслан Перелыгин.

«Озвученные президентом меры я рассматриваю как первый шаг, некий тайм-аут для подготовки последующих серьезных и взвешенных шагов. Возможно, следует по примеру западных стран оказать прямую финансовую поддержку и гражданам, и бизнесу. И не только системообразующим предприятиям», — уверен депутат.

По мнению собеседника агентства, введение карантина может стать фатальным для предприятий малого бизнеса, как правило, и так закредитованного.

«Отсрочки по уплате налогов, и снижение страховых взносов, и беспроцентные кредиты — все это хорошо, но в условиях длительного карантина может оказаться недостаточно. Увеличение нагрузки на тех, кто переводит дивиденды в офшор, возможно, и правильная мера с государственной точки зрения, но спасет ли она нашу экономику — большой вопрос. Налог на доходы от вкладов может кого-то заставить переложить эти вклады под матрас, что называется. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим о последующих мерах поддержки», — отметил орловский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил о введении выходных на период с 28 марта по 5 апреля, а также о мерах по поддержке экономики. В то же время в регионах жителей призвали не рассматривать выходные как каникулы, а провести эти дни дома, в самоизоляции. Также в регионах закрывают ТЦ, рестораны и даже парки.