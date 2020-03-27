Москва, , 16:33 — REGNUM Представители Минкомсвязи РФ объявили о запуске на портале госуслуг сервиса, который поможет гражданам РФ вернуться домой в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что с помощью сервиса граждане РФ смогут в режиме онлайн отправить свои данные в диппредставительства тех стран, в которых они находятся.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев назвал портал госуслуг «удобным и надёжным инструментом» взаимодействия государства и граждан, в том числе тех, кто находится за рубежом.