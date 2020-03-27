Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Петербургская подземка решила еще больше увеличить интервалы между поездами в связи с неделей «каникул» с 30 марта по 4 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

На такой шаг пошли «в связи с существенным сокращением пассажиропотока, связанным с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции».

«Метрополитен временно переходит на работу по графику выходного дня. Это касается движения поездов и работы вестибюлей станций. Напоминаем, что в выходные дни вестибюли станций «Технологический институт-1», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского-2» закрыты для входа и выхода пассажиров», — предупредили в подземке.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток в петербургском метро ввиду карантинных ограничений упал почти на 40%.

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