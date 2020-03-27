Тюмень, , 16:25 — REGNUM Духовенство Тобольской митрополии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 призывает прихожан не посещать соборные богослужения и совершать молитву дома. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Предлагается в течение недели в частном порядке приходить в храм, подавать записки с именами близких для поминания священником на литургии. Богослужения в храмах будут совершаться, но рекомендуется молиться дома.

Православным рекомендуется, веря в благой промысел Бога, попускающего человечеству различные испытания и скорби ради обращения грешных, молиться о скором окончании эпидемии.