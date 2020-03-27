Липецк, , 16:23 — REGNUM В Липецкой области с 28 марта по 5 апреля, когда будут закрыты кафе, торговые центры и все места с массовым пребыванием людей, жители региона будут бесперебойно обеспечиваться всеми необходимыми товарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Будут закрыты кафе и рестораны, автосалоны, торговые центры, непродовольственные рынки, алкомаркеты, магазины одежды, строительных и отделочных материалов, табачной продукции, зоотоваров и всех видов продукции, не относящейся к категории товаров первой необходимости, салоны красоты.

Продолжат работу предприятия общепита, осуществляющие доставку, доставка цветов, закусочные при АЗС, аптеки, продовольственные магазины, магазины саженцев и семян, пункты выдачи интернет-магазинов, оптика, магазины медтехники, хозяйственные и детские магазины, салоны ритуальных услуг. Жителей региона заверили, что сбоев с поставками, товарами первой необходимости и лекарствами в этот период не будет, все продовольственные магазины продолжат работать в обычном режиме.

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