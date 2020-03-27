Рязань, , 16:29 — REGNUM Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции усиливают в Рязанской области. 27 марта губернатор Николай Любимов подписал распоряжение, в котором перечислено, какие предприятия будут закрыты в обязательном порядке с 28 марта по 5 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временно будет приостановлена работа всех объектов торговли, рынков, ТРЦ и комплексов. Под запретом ярмарки выходного дня. Запрещена работа парикмахерских, салонов красоты, спа‑ и массажных салонов, бань, саун, других объектов, которые оказывают услуги с личным присутствием людей. Предприятия общественного питания могут работать только в режиме доставки заказов либо выдавать еду «на вынос».

Исключение составляют аптеки, магазины и другие объекты, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости.