Киев, , 16:20 — REGNUM В случае ухудшения ситуации с коронавирусом власть Киева будет вынуждена усиливать карантинные меры для того, чтобы распространение инфекции не происходило.

Об этом он брифинге 27 марта заявил мэр города Виталий Кличко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кличко констатировал, что нынешние ограничения соблюдают не все граждане, а кроме того, добавил он, «безответственные люди, у которых есть подозрение на коронавирус, иногда скрывают диагноз, тем самым ставя под угрозу жизни сотен тысяч человек».

Также мэр Киева добавил, что в других странах давно действуют гораздо более строгие ограничительные меры.

«Я понимаю опасения людей, что будет введен более строгий режим, но, пожалуйста, посмотрите видео из других стран — там вообще запрещено людям выходить на улицу, можно выйти только в аптеку или в магазин… Вот в Китае жесткими ограничениями остановили распространение болезни», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня было заявлено, что в Киеве выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев составило 55 — это существенно больше. чем в любом другом регионе Украины.