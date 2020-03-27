Стокгольм, , 16:19 — REGNUM В градостроительном симуляторе Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные. Об этом сообщалось на официальной странице игры в Steam 26 марта.

Игра будет доступна бесплатно до 30 марта 2020 года. В течение этой акции также будет действовать скидка: как на оригинальный проект, так и на Deluxe-издание.

Напомним, в Cities: Skylines игроки могут построить собственный город и управлять его экономикой. Игра была высоко оценена пользователи Steam.

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