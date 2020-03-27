Берн, , 16:19 — REGNUM Число заражённых вирусом SARS-CoV-2 в Швейцарии достигло 12 161, сообщает 27 марта швейцарский минздрав.

За минувшие сутки в стране прибавилось 1447 заражённых коронавирусом и 36 жертв инфекции.

То есть сейчас в Швейцарии фиксируется 197 летальных исходов заражения вирусом.

Напомним, месяц и два дня прошли с момента появления в Швейцарии информации о первом инфицированном коронавирусом.

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