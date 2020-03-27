Москва, , 16:19 — REGNUM Официальный изготовитель Lada на российском рынке АО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве на ремонт 381 транспортного средства. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Lada Vesta, реализованные в период с сентября 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова», — говорится в сообщении.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена обивки центральной стойки кузова. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.