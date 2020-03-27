Горно-Алтайск, , 16:17 — REGNUM Хирургический корпус Детской республиканской больницы и Майминскую районную больницу на Алтае при необходимости могут переделать в карантинные помещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С работой учреждений познакомился глава региона Олег Хорохордин. Он рассказал, что заражённых новой инфекцией здесь пока нет. Однако ситуация в стране осложняется — по последним данным, диагноз подтверждён у более чем тысячи человек в 58 регионах.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов заверил в свою очередь, что в республике достаточно тест-систем для проведения анализа. Исследование проводится в лабораториях Горно-Алтайска.

Напомним, ранее не раз появлялись слухи о появлении на Алтае первого заболевшего коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, на днях властям пришлось опровергать сообщения о заражении жителя Онгудайского района. В МВД также напомнили об ответственности за распространение подобных фейков.

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