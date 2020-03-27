Сочи, Краснодарский край, , 16:12 — REGNUM Около 52 тысяч туристов, в том числе более 220 иностранцев, окажутся в режиме самоизоляции в Сочи. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

«На сегодняшний момент в городе находится достаточно большое количество туристов, порядка 52 тысяч человек, из них 222 иностранца. Все эти туристы будут продолжать размещаться в тех отелях, пансионатах и санаториях, в которых они проживают, но в режиме изоляции… до момента отъезда», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 марта до 5 апреля в Краснодарском крае прекращается бронирование номеров, а также заезд в гостиницы, пансионаты, санатории. О приостановке работы до 1 июня сообщил курорт «Красная Поляна». При этом гостям, уже въехавшим в номера, разрешается остаться. При этом и в Сочи, и на Красной Поляне закрываются все точки общепита, развлекательные учреждения, прекращают работу горнолыжные трассы.

Добавим, что глава Сочи Алексей Копайгородский ранее попросил туристов не приезжать в город на выходную неделю. В сети появилась петиция с требованием закрыть город для гостей на период с 28 марта по 5 апреля.

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