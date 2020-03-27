Лондон, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Власти Великобритании намерены привлечь пожарных к необычным видам работ из-за эпидемии коронавирусной инфекции, 27 марта сообщает агентство Reuters.
Кроме непосредственно борьбы с пожарами британский Союз пожарных бригад (FBU) будет заниматься доставкой еды, управлением машинами скорой помощи и перевозками трупов.
К настоящему моменту от COVID-19 в Великобритании погибли 578 человек, число подтвержденных случаев заболевания составляет 11 658.
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