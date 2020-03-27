Москва, , 16:07 — REGNUM Выпущена четвёртая редакция рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Документ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

В новой версии обновлены рекомендации по лабораторной диагностике COVID-19, а также схемам лечения в зависимости от тяжести заболевания, расширены схемы лекарственной терапии. Помимо этого, в рекомендациях появились новые разделы, посвященные антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных.

В новой редакции документа больше внимания уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19 и рационального использования средств индивидуальной защиты в медицинских организациях. Отмечено недопущение распространения COVID-19 в медицинской организации. Новая версия рекомендаций направлена во все субъекты Российской Федерации для использования в работе.

«Отметим, что российские специалисты находятся в постоянном контакте со своими международными коллегами и регулярно получают информацию о наиболее эффективных практиках лечения и профилактики коронавируса», — отмечено в сообщении.

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