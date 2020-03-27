Париж, , 16:03 — REGNUM Эйфелева башня каждый вечер, начиная с пятницы, 27 марта 2020 года, будет «отдавать» дань уважения людям, мобилизованным для борьбы с коронавирусом, проецируя слово «Спасибо» и сообщения, призывающие граждан оставаться дома, сообщили в мэрии Парижа.

«В 20:00 слово «Спасибо» будет подсвечено на Эйфелевой башне в знак благодарности медработникам, полиции, пожарным, спасателям, солдатам, кассирам, сборщикам мусора, торговца, добровольцам и всем мобилизованным в период коронавируса», — говорится в заявлении мэрии Парижа.

Известно также, что с 20:30 до 23:00 по местному времени на Эйфелевой башне появится два чередующихся сообщения «Оставайтесь дома» на французском и английском языках, чтобы напомнить, что ограничение поездок до минимума способствует спасению жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп предупредил о «чрезвычайно высокой волне» эпидемии коронавируса.

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