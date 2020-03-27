Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Правила захоронения умерших от коронавируса будут приняты в Казахстане не позднее 28 марта. Об этом 27 марта заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, соответствующее постановление главного санитарного врача должно выйти не позднее 28 марта. «В нем будут прописаны строгие правила», — сказал министр.

Он добавил, что Духовное управление мусульман Казахстана уже выпустило фетву на этот случай, а митрополия Русской православной церкви — памятку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Казахстане произошел первый случай смерти пациента, заразившего коронавирусом. Скончалась 64-летняя гражданка республики.

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