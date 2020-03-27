Саратов, , 15:57 — REGNUM В Саратовской области 12 предприятий готовы изготавливать медицинские маски и респираторы, в их числе — инновационное предприятие, созданное СГУ им. Чернышевского. Предприятия располагают мощностями по производству 1,4 млн масок в месяц. Такая информация была озучена на совещании губернатора Валерия Радаева.

Губернатор поручил рассмотреть возможность организации в области производства антисептических средств. Глава региона потребовал, чтобы со следующей недели для жителей региона были доступны в свободной продаже медицинские маски и средства дезинфекции.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, на выпуск марлевых повязок и респираторов переориентировался ряд саратовских предприятий.

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