Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге приостановит свою работу. Распоряжение подписано одним из основателей ТЦ Игорем Погребинским.

Как передаёт портал Е1, арендаторам «Гринвича» были направлены письменные требования о необходимости закрыть свои площадки на период с 28 марта по 5 апреля 2020 года. В документе Погребинский ссылается на указы президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В ТЦ останется работать продовольственый гипермаркет «Гипербола».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе приостановили деятельность торговых центров на указанный период. Нарушителей подвергнут штрафам.

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