Казань, , 15:51 — REGNUM Чтобы исключить опасность заражения и в связи с большим количеством встреч, в которых необходимо участвовать, мэр Казани Ильсур Метшин по собственной инициативе сдал анализ на коронавирус еще 23 марта. Результат был отрицательным.

Глава городской администрации здоров, но сегодня, 27 марта, пришел на повторное обследование.

Данная мера связана также с участием главы города в числе других гостей на мероприятии, где присутствовал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Врачи подтвердили у него наличие коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Бречалов сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательными.

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