Чебоксары, , 15:44 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 27 марта, с подозрением на коронавирус госпитализирован пассажир поезда. Накануне он прибыл из-за рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Чувашии.

«27 марта гражданин с температурой прибыл в Чебоксары из-за границы через Москву (Шереметьево) на поезде. Две бригады скорой помощи в защитных костюмах провели эвакуацию пациента с подозрением на коронавирус и трёх контактных лиц (пассажиров купе) при соблюдении всех протоколов», — говорят в министерстве здравоохранения.

Гражданина на специальных изолирующих носилках эвакуировали в бокс в инфекционный стационар БСМП. В инфекционную больницу также доставлены ещё трое пассажиров, которые ехали с ним в одном купе.

Кроме того, мазки на анализ взяты у всех пассажиров в вагоне — это 20 человек, включая госпитализированного. Также взяты анализы у проводников и начальника поезда (12 человек).

«16 пассажиров, которые ехали в вагоне, после взятия мазков на анализ отправили домой на самоизоляцию. Они находятся на контроле у участковых врачей по месту жительства», — отмечают в минздраве.

На 27 марта в Чувашии медицинское обследование прошли 824 человека, под медицинским наблюдением остаются 503 человека. Подтверждён один случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Чувашии действует режим повышенной готовности, который ужесточён 26 марта. Также с 26 марта введён домашний карантин для лиц старше 65 лет.