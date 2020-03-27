Москва, , 15:49 — REGNUM Кинокритик Антон Долин, подписавший петицию об усилении карантинных мер против коронавируса, не стал следовать призыву к самоизоляции. Об этом говорится в видеоролике «Кто гуляет в карантине», опубликованном 27 марта на канале Ильяса Меркури в YouTube.

Меркури, ссылаясь на записи в соцсетях, рассказал, что 1 марта Долин находился вместе с женой в Берлине, 2 марта вернулся в Москву, а 4 марта прибыл в Минск на показ фильма.

Уже после того, как вышли рекомендации о самоизоляции тех, кто вернулся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, Долин посетил закрытый показ фильма в киноцентре на Новом Арбате в Москве. На этом мероприятии могли присутствовать примерно 200 человек. Позднее кинокритик посетил другие места, включая Большой театр.

21 марта Долин подписал петицию, которая призывает к усилению мер против коронавируса. Так поступать попросту принято в «либеральной тусовке», отметил автор видео.

Читайте также: Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19