Москва, , 15:52 — REGNUM Депутат Московской городской думы Николай Губенко длительное время находился на больничном и не контактировал с коллегами по парламенту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель фракции КПРФ в Московской городской думе Павел Тарасов.

Депутат отметил, что госпитализация Губенко в больницу в Коммунарке с пневмонией не является поводом для паники. Несмотря на то, что информации о том, заражён ли депутат коронавирусом, нет, проводить тесты среди других депутатов Мосгордумы необходимость отсутствует.

«Он давно на больничном находился. Во фракции никто не контактировал с ним», — сказал Тарасов.

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