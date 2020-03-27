Мадрид, , 15:39 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом медиков в Испании приблизилось к 9,5 тысячам человек. Об этом 27 марта сообщает минздрав страны.

В соответствии с опубликованным отчетом, официальное количество зараженных коронавирусом медработников в стране составляет 9444 человек.

Напомним, по официальным данным минздрава Испании, количество подтвержденных случаев заражения в стране достигло 64 059. Количество летальных исходов увеличилось до 4858.

Только за последние сутки количество летальных исходов составило более 769.