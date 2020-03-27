Лондон, , 15:32 — REGNUM Последняя встреча британской королевы Елизаветы II и премьер-министра Бориса Джонсона, который оказался заражён коронавирусом, состоялась 11 марта. Об этом сообщает 27 марта Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Представитель дворца отметил, что 93-летняя королева следует всем рекомендациям относительно её здоровья. Она находится в Виндзорском замке под Лондоном вместе с супругом, принцем Филиппом, и небольшой группой приближённых.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британского правительства Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус. Ранее выяснилось, что заразился этим же вирусом сын и наследник королевы принц Чарльз.

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