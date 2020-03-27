Москва, , 15:28 — REGNUM Положительная динамика в борьбе с коронавирусом в России усиливается — продолжается отставание по заболеваемости от математической модели распространения инфекции, пишет телеграм-канал «Русский Демиург».

По данным на 27 марта, за последние сутки в России зафиксировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зафиксировано 1036 случаев.

«Сопоставление с математической моделью, согласно которой количество заболевших по итогам 26 марта должно было составить 1200 человек, показывает, что положительная тенденция усиливается — отставание от математической модели составляет уже 164 человека. Напомним, что вчера, 26 марта, отставание от математической модели было всего 58 человек», — пишет телеграм-канал, отмечая, что эта тенденция подтверждает эффективность принимаемых мер.

Напомним, что за 25 марта в России зафиксировано 182 новых случая коронавируса.

«С сегодняшнего дня Россия закрыта. Это должно привести к падению уже с завтрашнего дня роста заболевших, поскольку на 75% он обеспечивался приезжающими в Москву нашими согражданами из-за рубежа.

Позволим себе высказать даже смелое предположение, что вполне может сложиться так, что завтра по итогам 27 марта количество новых случаев заболевания коронавирусом будет меньше 200 человек, возможно, даже меньше 100. Это обозначит начало перелома с распространением коронавируса», — пишет «Русский Демиург».

По данным оперативного штаба по профилактике коронавируса на сегодня, 27 марта, за прошедшие сутки зарегистрировано 196 случаев заражения в 16 регионах России. Всего зафиксировано 1036 случаев. За весь период появления коронавируса нового типа в России зафиксированы три летальных случая и 45 выздоровевших.

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