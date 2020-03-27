Санкт-Петербург, 27 марта 2020, 15:29 — REGNUM Каждый десятый житель Петербурга отказался от планов уйти в отпуск из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру.
В опросе сервиса приняли участие 700 жителей региона, у которых поинтересовались, как на их отпускные планы повилял вирус.
При этом, каждый шестой участник опроса из Санкт-Петербурга отметил, что будет брать положенный отпуск, но проведет его дома или на даче.
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