Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Каждый десятый житель Петербурга отказался от планов уйти в отпуск из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру.

В опросе сервиса приняли участие 700 жителей региона, у которых поинтересовались, как на их отпускные планы повилял вирус.

«64% опрошенных заявили, что не планируют в ближайшие пару месяцев уходить в отпуск. Каждый десятый житель города вовсе отменил отдых из-за распространения вируса», — отмечено в релизе.

При этом, каждый шестой участник опроса из Санкт-Петербурга отметил, что будет брать положенный отпуск, но проведет его дома или на даче.

«О путешествии по России задумываются 7% россиян. И только 3% респондентов не пугают новости о вирусе, и они по-прежнему планируют отдых за границей», — подытожили в пресс-службе.

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