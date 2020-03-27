Ташкент, , 15:26 — REGNUM В общественных местах Узбекистана запретили одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов семьи, сообщает 27 марта издание «Подробно.uz».

Республиканская комиссия по предупреждению распространения коронавируса ужесточила карантинные меря, направленные на борьбу с COVID-19.

В частности, в общественных местах вводится строгое соблюдение дистанции между людьми в два метра. Жителям предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости. Разрешается лишь посещение аптек и продуктовых магазинов.

Штраф за появление на улице без медицинской маски составит 115 тыс. сумов ($12). Часть требований не распространяется на госслужащих, правоохранительные органы и других работников, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта.

Напомним, с 27 марта между регионами Узбекистана приостановлены все виды транспортного сообщения, в том числе автобусное, железнодорожное и автомобильное.

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