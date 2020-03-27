Владимир, , 15:25 — REGNUM Владимирская область присоединилась к общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», в рамках которой волонтёры помогают пожилым и маломобильным гражданам во время изоляции из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В регионе работают около 230 волонтёров. Они покупают для пенсионеров продовольствие и лекарства, оплачивают счета, выносят мусор, помогают по хозяйству.

Добровольцами могут стать желающие в возрасте от 18 лет до 50 лет без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы. Волонтёров будут обучать мерам безопасности при обслуживании лиц пожилого возраста. Региональные штабы будут обеспечивать их техническими средствами, транспортом и средствами индивидуальной защиты.

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