Казань, , 15:28 — REGNUM В Казани для пассажиров общественного транспорта звучит аудиозапись с просьбой внимательно отнестись к своему здоровью. Обращение, направленное по большей части к людям старшего возраста, звучит во время движения транспорта и на остановках.

Как сообщили в администрации города, в аудиозаписи говорится, что самая главная группа риска — это пожилые люди. Рекомендовано без крайней необходимости из дома не выходить. Также пенсионерам напоминают о возможности доставки товаров первой необходимости и лекарств через волонтерскую службу.

Количество городского общественного транспорта сократится на 30% в связи с объявленной выходной неделей с 30 марта по 5 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефон горячей линии для одиноких и одиноко проживающих граждан по вопросам доставки продуктов и лекарств заработал в Казани. Специально сформированный отряд волонтеров обеспечит своевременной помощью пожилых людей. Телефоны горячей линии заработали во всех районных администрациях города.

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