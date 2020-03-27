Ростов-на-Дону, 27 марта 2020, 15:22 — REGNUM Производители медицинских масок не только в Ростовской области, но и по всей России работают без перерыва и выходных. Предприятия выпускают средства защиты в круглосуточном режиме, однако их по-прежнему не хватает. Ситуация может наладиться в апреле, сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Ожидается, что в сутки с донского предприятия будет выпускаться до 5 млн медицинских масок. В настоящее время в сутки выпускается 600 тыс. штук.
«Думаю, принятые меры позволят уже в следующем месяце нормализовать ситуацию с масками. В первую очередь средствами индивидуальной защиты будем обеспечивать сотрудников правопорядка, социальных работников, волонтёров», — сказал глава региона.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время Ростовская область ожидает поступления 510 тыс. медицинских масок. При этом дефицит средств защиты наблюдается в большинстве российских регионов.
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