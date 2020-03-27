Москва, , 15:21 — REGNUM Ближе к 29 марта погода в Москве начнёт портиться, а температура воздуха — понижаться. Об этом в эфире НСН заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Уже в воскресенье возможен небольшой дождь, начнется понижение температуры», — сказал Вильфанд.

По его словам, 30 марта южный ветер резко сменит направление, после чего свежие полярные воздушные массы направятся в центральноевропейскую часть страны, в частности — в столицу.

Вильфанд отметил, что в начале нерабочей недели, 30−31 марта, ожидаются метель и гололедица, а ночью 1 апреля столбики термометров опустятся ниже нуля — до −4… −9 градусов.