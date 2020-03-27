Нижний Новгород, , 15:14 — REGNUM Нижний Новгород 2 апреля станет участником международной акции «Зажги синим», — сообщает пресс-служба города.

День распространения информации об аутизме отмечают во всем мире. В знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, 2 апреля здания и объекты по всему миру подсвечивают синим цветом. В Нижегородской области живёт более 700 человек с аутизмом.

В Нижнем Новгороде «синими» на один вечер станут Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка, телевизионная башня, здание бывшей фабрики «Маяк» и Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца», созданный на базе родительской организации «Верас».