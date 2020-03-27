Тверь, , 15:13 — REGNUM Соблюдать правила безопасности в связи с коронавирусом призвал губернатор Тверской области Игорь Руденя. 27 марта глава региона провёл заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Очень важно, чтобы граждане соблюдали правила безопасности, а все ведомства обеспечили слаженный режим работы. Также важно не допускать распространения гражданами недостоверной информации об эпидемиологической обстановке в регионе и стране», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона также поручил принять дополнительные меры в учреждениях здравоохранения в целях защиты медиков, которые оказались в числе тех, кто наиболее подвержен инфекции.

Как сообщается, анализы пациентов, у которых заподозрили коронавирус, исследуются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, а также Центре имени Аваева, решается вопрос об открытии новых лабораторий.

Также, как отмечалось на заседании, на период выходной недели, объявленной ранее президентом РФ Владимиром Путиным, с 30 марта по 3 апреля все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию. В детских сада на этот же период организуют дежурные группы для детей, чьи родители всё же работают, с 6 апреля детсады заработают в плановом режиме. С 6 апреля начнётся учеба и у школьников, которые пока на каникулах, — дистанционно.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений. Запрещена работа кальянных, курение кальянов запрещено в ресторанах и кафе. Приостановлены физкультурные и спортивные мероприятия. Также с 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования Тверской области. При этом на месяц в регионе отложили введение ограничения движения для грузовых автомобилей.

В регионе приняты дополнительные меры поддержки экономики, в целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей. В здравоохранении усиливается материально-техническая база учреждений, планируется закупка свыше 1000 единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Добавим, в регионе зарегистрировано три заболевших COVID-19, все пациенты госпитализированы и проходят лечение.