Москва, , 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 27 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля напомнил, что те, кто уже работает на «удалёнке», продолжат это делать и на следующей неделе. Также функционировать будут и предприятия непрерывного цикла, а также аптеки, медучреждения и продуктовые магазины.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 30 марта по 3 апреля. В Москве допустили продление таких «каникул». При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что предположения о продлении нерабочей недели по всей стране в связи с распространением в России коронавируса преждевременны. Решение будет приниматься с учётом ситуации, добавил официальный представитель Кремля.

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