Париж, , 15:11 — REGNUM Оперный певец Стефан Сенешаль дает бесплатные музыкальные концерты из окна своей квартиры соседям в 11-м округе Парижа, передает BFM TV.

Осознавая, что пандемия коронавируса потрясает повседневную жизнь людей, Стефан Сенешаль решил привнести в свой район «немного утешения», напевая оперетту.

Известно, что в четверг вечером, 26 марта, Стефан Сенешаль исполнил «O sole mio» из окна своей квартиры в Париже.

Напомним, 47-летний певец Стефан Сенешаль выступает на многих европейских и международных сценах. В 2019 году оперный певец выступил с концертом в Дамаске (Сирия) во Дворце культуры Дар Асад.