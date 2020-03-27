Киев, , 15:16 — REGNUM Российское посольство на Украине организует отправку второго специального поезда в Москву. На нём на родину смогут вернуться российские граждане, сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

В дипмиссии пояснили, что не все соотечественники, которые хотят выехать с Украины, смогли купить билеты на первый спецпоезд сообщением Киев — Москва — Киев. Состав сформирован компанией «Укржелдорога», он отправляется 27 марта.

Дипломаты начали проработку вопроса о направлении дополнительного железнодорожного состава в Москву, заверили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, первый спецпоезд привезет граждан РФ из Киева в Москву 27 марта и вернётся в Киев с украинскими гражданами 29 марта.

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